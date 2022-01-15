Минск, , 10:49 — REGNUM Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) России необходимо трансформировать в соизмеримый по силам с НАТО аналог, послав таким образом альянсу сигнал. Такое мнение 15 января высказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию «Украина.ру».

ОДКБ Zviazda.by

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"Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что на данный момент ОДКБ не является таким военно-политическим блоком, оставаясь скорее неким военным «клубом».

Также Шимов указал, что показывающим недостатки нынешней ОДКБ примером является недавняя ситуация с вводом и поспешным выводом сил организации из Казахстана, так как это было, по его мнению, слабо организовано.

Кроме того, он уточнил, что этот опыт все равно необходимо принять во внимание и добавил, что размещение в Белоруссии ядерного арсенала оказалось бы в нынешней ситуации «повышением ставок». В то же время Шимов отметил, что последнее вряд ли произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ОДКБ в 2022 году проведёт три операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков у границы с Афганистаном