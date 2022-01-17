Москва, , 09:45 — REGNUM Блокировка Facebook страницы официальной делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями не останется без последствий, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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«Этот акт цензуры не останется без последствий. Применение санкций в этой ситуации было бы логичным, это устоявшая международная практика, а каких именно — решать Роскомнадзору», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.

Законодатель предоставил регулятору широкий спектр санкций разной степени жесткости и последствий, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к странице делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности. Действия соцсети в Роскомнадзоре считают актом цензуры.

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