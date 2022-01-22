22 января 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили ответ министра обороны РФ на предложение его британского коллеги приехать в Лондон.

Светлана Рыбина, , 19:46 — REGNUM Информация о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил своему британскому коллеге Бену Уоллесу, в ответ на его предложение провести переговоры в Лондоне, о том, что встречу следует назначить в Москве, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 января в социальной сети Facebook.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Оставьте Лондон в покое! А то ведь никому будет воспитывать детей и внуков наших чиновников!» — пишет Tudor R.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский министр обороны всё сделал правильно. Граждане убеждены, что лучше британские военные прилетают в Россию и своими глазами наблюдают за тем, что у нашей страны нет никаких планов по нападению.

«Всё правильно! Им надо с Россией контакты наводить — пусть едут сами. А то ишь, позвали и бегом к ним бежать? Много чести, лучше они к нам», — написал Александр Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия демонстрирует невероятное дружелюбие в условиях постоянных нападок.

«Британцы, обратите внимание на жест России: Шойгу приглашает НАТО побывать в Москве! Вот какой уровень доверия мы вам предлагаем!» — обращается Павел Ш.

Часть людей полагает, что такое британское турне в конечном итоге может обернуться очередным международным скандалом, если кто-нибудь из военных Великобритании чем-нибудь там отравится.

«Ага, к ним в Лондон приедешь, отравятся чем-нибудь ещё. Потом скажут, мол, Путин виноват. Знаем мы этих британцев. Заявят, что русские перешли от использования «Новичка» к «Опытничку», — написал Irina I.

Отравляющие газы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не надо, а то ещё закончится отравлением или ещё чего удумают. Лучше сидеть по разные стороны баррикад, здоровее будем», — поделился своим мнением Валентина О.

Ряд пользователей подозревает, что ответ российского министра обороны является попыткой отвадить от себя назойливых военных из стран НАТО.

«Шойгу, судя по всему, последовал примеру верхового главнокомандующего, который пригласил президента Украину на диалог в Москву, а тот благополучно проигнорировал данное предложение. Видимо, министерство обороны добивается одного — чтобы иностранные государства просто отстали от России и не морочили нашим властям мозги», — предполагает Anna G.

Нашлись и те, кто указывают на двойные стандарты Великобритании, которая обвиняет Россию в агрессии против Украины, поставляет Киеву вооружение, но при этом пытается добиться приезда российского министра обороны в Лондон.

Бен Уоллес Richard Townshend

«Ответ британскому министру обороны в ответ на предложение о встрече: «В связи с занятостью Шойгу и подготовкой к вторжению на Украину, прибалтийские страны и Польшу просим прибыть в Москву». А вообще, это полный бред. Якобы Россия готовится развязать войну в Европе, и в это время британское министерство обороны хочет встретиться с Шойгу. Логика железобетонная, блин. На самом деле, политики не спеша ведут переговоры», — указывает Дмитрий Т.

Напомним, 21 января пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации опубликовала сообщение о том, что глава ведомства Сергей Шойгу заявил своему британскому коллеге Бену Уоллес в ответ на его предложение провести переговоры в Лондоне о том, что встречу следует назначить в Москве.