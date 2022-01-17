Москва, , 12:35 — REGNUM На прошедших переговорах о нерасширении НАТО Россия чётко дала понять Западу, какую черту переступать нельзя. Об этом 17 января заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (КПРФ) Леонид Калашников на телеканале «Россия 24».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Надо сказать, что от переговоров и не ожидалось ничего такого, что скажут: нет-нет-нет, мы дальше не будем расширять (НАТО). Они должны сохранить лицо и будут стараться сохранить. Но при этом они прекрасно поняли, что они эту черту не переступят», — заявил Калашников.

«Они её и не переступили даже в отношении Грузии. Они понимали прекрасно, чем это для них закончится. Но здесь мы артикулировали это, сказали им прямо», — указал он.