Киев, , 18:41 — REGNUM Вашингтон не предоставит главе МИД России Сергею Лаврову на предстоящей встрече в Женеве письменных ответов на российские требования в сфере безопасности, заявил 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Блинкен сообщил в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, в Вашингтоне не могут определиться, какие из предложений России по гарантиям безопасности в Европе являются центральными. Некоторые из них, добавил Блинкен, «обречены на провал».

Кроме того, сообщил глава Госдепа, США продолжат переговоры с Россией по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Напомним, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют, что Россия «вот-вот нападёт» на Украину.

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