Москва, , 10:17 — REGNUM Озвученные перед встречей в Женеве подходы Соединенных Штатов по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Изначально было понятно, что их линия состоит в том, чтобы наши идеи, наши предложения и наши подходы «погрузить» в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий», — сказал он РИА Новости.

Дипломат предположил, что Вашингтон «предпочел бы всё это «слить» в ОБСЕ, где мы многократно пробовали такого рода темами заниматься, по большому счёту, с минимальными результатами».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Вашингтону некомфортно вести диалог с России по гарантиям безопасности. Этому мешает пристальное внимание партнёров США по Североатлантическому альянсу.

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