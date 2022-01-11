Таллин, , 13:10 — REGNUM Россия на проходящих в Женеве переговорах с США демонстрирует стратегию угроз и запугивания. Об этом бывший министр обороны Эстонии Яак Аавиксоо заявил в интервью национальному гостелевидению ETV.

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«Большинство людей, следящих за публичной риторикой Москвы, не видят конструктивной, построенной на доверии стратегии переговоров. Это четко угрожающая стратегия», — считает он.

По мнению Аавиксоо, все это напоминает ему «классическую ситуацию уличной драки», когда важно понять, сколько в противнике решимости, а сколько — всего лишь показного блефа.

Аавиксоо убежден, что отношения между Россией и западными странами сейчас хуже, чем во время холодной войны, поскольку тогда позиции противников были четче обозначены.

Бывший министр обороны Эстонии добавил, что на позицию США могут оказать влияние настойчивость и доверие со стороны союзников по НАТО.