Берлин, , 19:20 — REGNUM Россию больше не планируют отключать от SWIFT, пишет 17 января Handelsblatt.

SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным издания, источники в германском правительстве заявили: ЕС и США теперь переключились на другой вариант воздействия на Москву. Оказывается, они рассматривают вариант введения адресных экономических санкций.

Под санкции планируется подвести ряд крупных банков России. Тренд сменился несколько недель назад. На Москву хотят воздействовать, чтобы не допустить «вторжения на Украину».

Что касается более ранних планов отрезать Россию от международной банковской системы, теперь в Вашингтоне и Брюсселе этот вариант считают избыточным и грубым, ведь это может вылиться в «дестабилизацию финансовых рынков» и «способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры» — в обход Запада.

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