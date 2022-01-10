Берн, , 16:19 — REGNUM Переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности стартовали в Женеве, передаёт «Россия 24».

Место переговоров президентов России и США в Женеве. (с) twitter МИД России

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Консультации идут в закрытом формате. Делегацию из Москвы возглавили заместитель российского министра обороны Александр Фомин и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Добавим, что предварительный этап переговоров состоялся накануне, 9 января.

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