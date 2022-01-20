Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Озабоченность по поводу действий России, которая якобы ведет себя агрессивно, выразили власти Финляндии и Швеции. Об этом заявил президент США Джо Байден 19 января на пресс-конференции.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он отметил, что Хельсинки и Стокгольм пока не заявляли о желании вступить в НАТО. Байден также выразил мнение, что членство Финляндии и Швеции в блоке — это последнее, чего хочет РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может очень быстро сделать Швецию и Финляндию своими членами, если власти указанных стран примут такое решение. 18 января Джо Байден обсудил с финским президентом Саули Ниинистё важность тесного оборонного взаимодействия Финляндии с США и НАТО.

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