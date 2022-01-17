Хельсинки, 17 января 2022, 09:56 — REGNUM Президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Саули Ниинистё обсудили ситуацию вокруг Украины и безопасность в Европе, подчеркнув важность диалога с Россией. Об этом заявили в канцелярии президента Финляндии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс поставит под сомнение исторические договорённости НАТО с Россией.
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