Хельсинки, , 09:56 — REGNUM Президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Саули Ниинистё обсудили ситуацию вокруг Украины и безопасность в Европе, подчеркнув важность диалога с Россией. Об этом заявили в канцелярии президента Финляндии.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений чётко был слышен и европейский голос», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс поставит под сомнение исторические договорённости НАТО с Россией.

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