Киев, , 23:02 — REGNUM На самом деле президент Украины Владимир Зеленский не вкладывал в свои слова о том, что Россия может оккупировать Харьков, такого прямого смысла, он лишь предложил «гипотетический сценарий», заявил 21 января пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире «Радио НВ».

Сергей Никифоров President.gov.ua

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Отметив, что слова Зеленского были вырваны СМИ из контекста, Никифоров сказал:

«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован».

Напомним, Зеленский заявил, что «Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован» Россией. Он также назвал причину захвата именно этого города: там много русских.

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