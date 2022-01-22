22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова госсекретаря США о том, что России следует отвести свои войска от границы с Украиной, если Москва хочет убедить весь мир в том, что у неё нет агрессивных планов.

Артур Савин, , 15:16 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если Российская Федерация хочет убедить мир в отсутствии у неё агрессивных планов, то ей следует начать с отвода войск от границ Украины, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 22 января в социальной сети «ВКонтакте».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"У нас встречное предложение: убираем наши войска с территории Российской Федерации и в подарок США размещаем их на территории североамериканских штатов», — шутит Анна С.

Многие пользователи просто не понимают, куда России следует отвести свои войска, если они и так уже находятся на своей территории и дислоцируются в сотнях километрах от границы с Украиной.

«Мы на своей территории! Где хотим, там и размещаем свои войска! Забыли ещё Блюмкина какого-то спросить», — написал Дмитрий К.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Мы находимся на своей территории и войска наши находятся там же. Отвести их или нет решает наш верховный главнокомандующий, а не господин Блинкен», — отмечает Дмитрий И.

Некоторые комментаторы отмечают, что США, призывая Россию отозвать свои войска от украинской границы, сами активно наращивают военное присутствие вблизи российских территорий, а также накачивают вооружением крайне агрессивно к нам настроенную Украину.

«НАТО стоит начать с отвода войск от границ России, если альянс, конечно, хочет убедить нас в отсутствии агрессивных планов!» — пишет Алексей П.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А сами от наших границ они свои войска отвести не хотят. А от Украины они, может быть, отстанут и прекратят, наконец, уже строить военное кольцо вокруг Российской Федерации. Будто бы именно мы к ним лезем. Всё совершенно наоборот!» — указывает Артём И.

Часть людей полагает, что американцев сможет остановить только чёткая и крайне жёсткая позиция России относительно своих интересов в регионе, иначе США и дальше будут продолжать проверять Российскую Федерацию на прочность.

«Надо прямо заявить, что обязательно вторгнемся на Украину, если та устроит военную провокацию против жителей Донбасса и самой России. Не надо отнекиваться. Пора уже прямо с американцами разговаривать. А то всё вокруг да около, а меж тем люди в ДНР и ЛНР реально находятся под угрозой уничтожения. Красные линии надо оговаривать чётко и понятно, иначе будут ковырять нас, пока не спровоцируют на столкновение», — поделился своим мнением Андрей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что выходом из непростой ситуации для стран Запада может стать отвод своих собственных войск от сопредельных с Россией территорий, а также прекращение военной поддержки Украины. В этом случае, считают граждане, российское руководство будет куда более расположено к тому, чтобы идти на компромиссы с США и их союзниками.

«Наш международный партнёр Великобритания поставила Украине две тысячи современных противотанковых комплексов NLAW. А это значит, что нашим танковым экипажам необходима артиллерийская поддержка для подавления противотанковых позиций потенциального противника. Не нравится? Тогда забирайте своё оружие с Украины и сами уматывайте куда подальше!» — советует Иван Г.

Напомним, 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым о том, что если Российская Федерация хочет убедить мир в отсутствии у неё агрессивных планов, то ей следует начать с отвода войск от границ Украины.