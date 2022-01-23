Лондон, , 10:05 — REGNUM Джереми Уорнер — обозреватель британской газеты The Daily Telegraph — заявил, что новые санкции США могут осложнить жизнь России, но не станут «смертельными».

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По его мнению, Западу следует поступить с РФ по «иракскому сценарию», запретив экспорт нефти и газа и исключив ее из международной платежной системы SWIFT. Однако, считает Уорнер, ни одна из этих мер «не выглядит реалистично».

У России «довольно высокий болевой порог», устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, «хорошо укомплектованный набор инструментов» для борьбы с санкциями делают РФ «крепким орешком», считает главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.

Ранее сообщалось что Великобритания разрабатывает новые санкции на случай «вторжения» РФ на Украину.