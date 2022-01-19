Москва, 19 января 2022, 15:00 — REGNUM Россия предпочла бы достичь договорённости по гарантиям безопасности прежде всего с Соединенными Штатами, а вовлечение широкого круга стран в этот процесс может быть контрпродуктивно. Об этом 19 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что ситуация в области европейской безопасности сейчас «критическая».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия не готова бесконечно ждать от США и НАТО ответа по гарантиям безопасности, Москве нужен письменный, прямой и понятный ответ.
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