Москва, 21 января 2022, 12:09 — REGNUM Военное освоение Украины со стороны НАТО и агрессивная активность альянса на восточном фланге неприемлема, заявил 21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров отметил, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка бесцеремонного внешнего давления на политику этих стран.
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