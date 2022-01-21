Москва, , 12:09 — REGNUM Военное освоение Украины со стороны НАТО и агрессивная активность альянса на восточном фланге неприемлема, заявил 21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на «восточном фланге», враждебные действия против нашей страны… военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров отметил, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка бесцеремонного внешнего давления на политику этих стран.

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