Москва, , 12:12 — REGNUM Переговоры в Женеве с НАТО пока что удовлетворение у российской стороны не вызывают. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, эта позитивная оценка была дана Рябковым о том, как состоялись эти переговоры: открыты, субстантивны и прямые», — заявил Песков.

«Но это не процесс ради процесса и не то, что может вызывать удовлетворение. Здесь важен результат. По результату сказать пока нечего. Предстоят ещё несколько раундов, которые позволят составить более чёткое понимание, чёткую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас ещё какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно», — подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.