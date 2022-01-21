21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова госсекретаря США о том, что в случае российского вторжения на Украину российская экономика заплатит калечащую цену.

Тимур Кондратьев, , 00:14 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон вместе с союзниками и партнёрами вынудит российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрит присутствие НАТО в союзных странах и увеличит оборонную помощь Украине в случае агрессивных действий Москвы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Энтони Блинкен U.S. Department of State

»Помню, как Обама радовался якобы порванной экономике Российской Федерации, которая «в клочья». Теперь эти фантазёры собираются разобрать её на молекулы?» — интересуется Максим Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты постоянно наносят удары по российской экономике, но со временем она становится только крепче.

«США везде мерещится угроза их внутренней безопасности, скорее, они сами себя с ума сведут с такой политикой. А Россия дальше будет развиваться», — считает Григорий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты пудрят украинцам мозги и в реальности разрушают лишь экономику Украины.

«Какой страшный Блинкен! Уже испугались. Причем всем ведь понятно, кто на самом деле на протяжении многих лет разрушает Украину. Если Россия по какой-то внезапной причине нападёт на Украину, то ей и бомбить-то ничего не понадобится — там уже ничего нет», — отмечает Екатерина К.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что угрозы со стороны США для России кажутся проявлением безумия, потому что Россия не собирается нападать на Украину.

«Здесь не политологам обсуждать проблему нужно, а к психотерапевтам этого Блинкена направить. Война в классическом понимании уже невозможна. Клещи в виде персональных санкций — это, конечно, реально, но малоэффективно. Так и будут из пустого в порожнее переливать, изображая активную деятельность», — подозревает Михаил Р.

Ряд пользователей указывает на то, что «нападение России» — это бред сумасшедшего, ведь захватывать бедную и никому не нужную территорию — совершено бессмысленная задача, которая, помимо прочего, будет стоить для Российской Федерации слишком дорого.

«Кто только не грозит и не пугает Россию. Даже шавки с соседнего хутора позволяют себе это делать. На что они надеются? С полгода как мы пытаемся напасть на Украину, но всё никак не вводим войска. Ну на кой чёрт нам нужна Украина со своей практически разрушенной промышленностью, инфраструктурой и уже озлобленным враждебным населением? Их же кормить надо! А нам есть кого кормить и обеспечивать в своей собственной стране», — отмечает Александр Т.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что России необходимо прекратить отношения с обезумевшими Соединёнными Штатами и их марионетками.

«Смысл вообще Лаврову с этим американским отбросом встречаться после того, что тот проблеял в Киеве?» — задаётся вопросом Александр Я.

«России надо уже выторговать для себя максимально выгодные условия у американцев и навсегда закрыть канал общения. Это безумие уже просто невозможно терпеть», — написал Константин Г.

Напомним, 19 января пресс-служба Госдепартамента США сообщила о том, что госсекретарь страны Энтони Блинкен рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон вместе с союзниками и партнёрами вынудит российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрит присутствие НАТО в союзных странах и увеличит оборонную помощь Украине в случае агрессивных действий Москвы.