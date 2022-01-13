Вашингтон, , 08:46 — REGNUM В случае, если ситуация вокруг Украины не изменится в лучшую или худшую сторону, Соединенные Штаты готовы продолжать вести «дипломатию и диалог» с Россией. Об этом 12 января вечером заявил на брифинге официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

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«Если будет сохраняться статус-кво, мы продолжим заниматься дипломатией и диалогом. Но мы давали очень ясно понять, что дипломатия и диалог могут дать результат только в контексте деэскалации», — сказал он.

Также Прайс отметил, что, как считают в Вашингтоне, процесс деэскалации ситуации не должен быть затянут «на недели или даже более того».

«(Для этого) требуется, чтобы одно лицо в российской системе отдало приказ, и мы увидели этот прогресс, увидели, что этот приказ ретранслируется в деэскалацию на местности», — добавил официальный представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что заявление генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о заинтересованности НАТО в возобновлении работы миссий в Москве и Брюсселе поддерживают США.