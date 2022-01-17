Москва, , 12:54 — REGNUM Россия не сможет игнорировать провокации Украины с подачи Запада. Об этом 17 января заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (КПРФ) Леонид Калашников на телеканале «Россия 24».

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«Для нас то, что происходит сегодня на Украине, всё более и более становится таким достаточно мрачноватым. Мы же не можем не ответить, если они завтра нападут на Донбасс или тем более на Крым? Тут и турки начали подсказывать в этом плане: Столтенберг совместно выступил с премьер-министром Турции», — заявил Калашников.

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