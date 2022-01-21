Мадрид, , 12:35 — REGNUM Евросоюз переживает «напряжённые моменты» в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом на мероприятии, организованном агентством Europa Press, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

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«Сейчас очень напряженные моменты здесь, в Европе, вокруг Украины. Это сложные моменты, когда все мы задержали дыхание, но также это время дипломатии — больше чем когда бы то ни было. Также это момент диалога, момент деэскалации и разрядки напряженности», — сказал Альбарес.

По его словам, Евросоюз «делает ставку на дипломатические средства, на деэскалацию». Он также выразил надежду на то, что в ходе заседания глав МИД ЕС 24 января «будет преобладать единство в диалоге в связи с кризисом вокруг Украины, но также единство в сдерживании, если будет необходимо».