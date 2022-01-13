Москва, , 16:02 — REGNUM Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и Североатлантическим альянсом, которые состоялись в Женеве, показали серьёзность противостояния на мировой арене. Об этом в интервью Первому каналу в программе «Большая игра» 13 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров МИД России

«Они отражают серьёзное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить своё доминирование», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия не менее твёрдо излагала свою позицию, «но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет».

Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»

Читайте также: НАТО готово внести предложения по безопасности для обсуждения с РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Как заявил по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у России нет уверенности, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах гарантий безопасности, но диалог продолжается по разным линиям. При этом он назвал позицию Североатлантического альянса по этому вопросу непробиваемой.

Ранее по теме: Генерал армии назвал единственную цель возможного вступления России в НАТО