Москва, , 14:42 — REGNUM В случае неизбежного конфликта России следует нанести удар первой. Об этом 13 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Комментируя возможный отказ США предоставить России гарантии безопасности, эксперт отметил, что взяв инициативу в свои руки Москва получит преимущества в дальнейшем противостоянии с Западом.

«Главное, чтобы 22 июня никогда не повторилось для России в XXI веке. Поэтому сейчас какой будет принцип, если переговоры с НАТО и США проваляться, для нас становится неизбежной аксиома: когда драка неизбежна нужно бить первым. Ничего другого не остается», — сказал Коротченко.

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