Лондон, , 21:39 — REGNUM Глава военного ведомства Британии Бен Уоллес заявил, что пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Лондон.

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Об этом Уоллес сообщил 17 января в ходе своего выступления в британском парламенте.

«Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — рассказал Уоллес.

По его словам, недавно прошедшее заседание Совета «Россия — НАТО» показал готовность альянса к диалогу с Москвой по широкому набору вопросов евроатлантической безопасности.

Стоит отметить, что официальных подтверждений такого приглашения не было.

Ранее британские СМИ заявили о планах главы МИД Британии Трасс посетить Москву.

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