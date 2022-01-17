Лондон, 17 января 2022, 21:39 — REGNUM Глава военного ведомства Британии Бен Уоллес заявил, что пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Лондон.
Об этом Уоллес сообщил 17 января в ходе своего выступления в британском парламенте.
«Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — рассказал Уоллес.
По его словам, недавно прошедшее заседание Совета «Россия — НАТО» показал готовность альянса к диалогу с Москвой по широкому набору вопросов евроатлантической безопасности.
Стоит отметить, что официальных подтверждений такого приглашения не было.
Ранее британские СМИ заявили о планах главы МИД Британии Трасс посетить Москву.
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