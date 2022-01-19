Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Поездка в Европу — это дипломатическая попытка снизить напряжённость вокруг ситуации с Украиной. Об этом 18 января сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своём Twitter.

Госсекретарь США уточнил, что сначала намечены его визиты в Киев и в Берлин, а затем он в Женеве встретится со своим коллегой, руководителем МИД России Сергеем Лавровым. Цель поездки — попытка снизить напряжённость вокруг наращивания Россией военных сил возле украинской границы.

По данным Госдепартамента, 19 января состоится встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а 20 января глава Госдепа США проведёт встречу с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок. Встреча Блинкена с Лавровым намечена на 21 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне ожидают нападения России на Украину «в любой момент».

Читайте ранее в этом сюжете: В Вашингтоне ожидают нападения России на Украину «в любой момент»