Москва, , 15:47 — REGNUM В данный момент Россия ожидает от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, однако такое ожидание не будет долгим. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

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«Мы продолжим режим ожидания, но оно не должно быть долгим. Ожидание не может быть долгим и президент (России Владимир Путин) об этом очень ясно сказал, выступая на коллегии министерства иностранных дел и в своих последующих выступлениях», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что такой ответ со стороны Запада должен быть быстрым.

Как сообщало, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что одним из конкретных результатов переговоров между Россией и Соединенными Штатами с НАТО является готовность последних обсуждать новый режим по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.