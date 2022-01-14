Москва, , 12:26 — REGNUM Для натовской агрессии против Югославии оснований было гораздо меньше, чем сегодня имеется для действий России в отношении украинского режима, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 января, комментируя высказывания заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что президент России Владимир Путин постоянно советуется с военными специалистами относительно вариантов действия в случае ухудшения ситуации на востоке Украины, но «нужно дать шанс дипломатии».

« Понятно, что в случае ухудшения ситуации в Донбассе Россия должна, как минимум, взять под свою защиту ту его часть, которая на основе права народов на самоопределение отказалась подчиняться незаконному режиму укро-шовинистов, захватившему власть в Киеве.

У нас для таких действий есть прецедент: действия НАТО на территории бывшей Югославии. Причём для той натовской агрессии против суверенного европейского государства оснований было гораздо меньше, чем сегодня имеется для действий России в отношении современного украинского режима.