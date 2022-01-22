Париж, , 21:06 — REGNUM Николас Баротти — коресспондент Le Figaro — опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к потенциальному конфликту с РФ.

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В маневрах принимают участие британские и французские бронемашины, танки, противотанковые снаряды, ракеты. В Эстонии дислоцированы около 1000 военных из Франции и Британии.

Часть учений проходит в Латвии — военные размещены в Адажи. Среди целей маневров в Прибалтике — проверка «оперативной совместимости» входящих в альянс армий.

В Латвии дислоцированы силы десяти государств, которыми командуют канадцы, в Литве — Германия, а в Польше — румыны, британцы, хорваты. Автор статьи отмечает, что группы в этих странах призваны «защитить страны Прибалтики». Подразумевается, что эти подразделения должны «сдержать наступление противника», пока НАТО не подготовит «военный ответ».

В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет РФ в оборонительном назначении альянса.