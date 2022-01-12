Варшава, , 09:17 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio Jedynka выразил обеспокоенность, что Россия якобы «усилит давление на Запад».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению дипломата, Россия «постоянно хочет эскалации ситуации в Европе».

«Москва хочет добиться своих политических целей силой. Хорошо, что в последние недели появилась жесткая ответная позиция США, и скоро мы увидим такую же позицию НАТО», — добавил он.

Однако замглавы МИД Польши не исключает, что под влиянием усиливающегося давления со стороны России страны Запада начнут призывать к деэскалации напряженности в отношениях с Россией любой ценой.

«ЕС и США очень важно не показать слабость перед Россией», — добавил Яблоньский.

Напомним, состоявшийся 10 января в Женеве первый раунд российско-американских стратегических переговоров о безопасности в Европе не принес прорыва. США отвергли предложение Москвы об отказе НАТО расширять свое влияния в Восточной Европе у границ России.