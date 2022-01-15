Москва, , 10:07 — REGNUM В Совфеде пожалели главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и дали совет его брюссельским коллегам.

Андрей Климов Council.gov.ru

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«В последние дни мне даже как-то жаль 74-летнего Жозепа Борреля. Бедный верховный представитель ЕС по внешним связям с утра до вечера тщетно пытается найти для Евросоюза местечко в переговорном процессе по европейской безопасности между РФ и США, РФ и НАТО, РФ и ОБСЕ», — отметил член Совфеда Андрей Климов.

При этом, по его мнению, это был осознанный выбор самого Брюсселя, который с 2014 г. решительно отверг прямо предусмотренные Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве РФ-ЕС (СПС) саммиты между Россией и Евросоюзом, отказал РФ в Брюсселе в переговорах и по украинским событиям (ещё в 2013), а заодно и заморозил отношения между Европарламентом и Федеральным Собранием РФ.

«К слову, формально ЕС в нынешних переговорах по мерам военного доверия в Европе совсем ни при чём: мы не члены ЕС (в отличие от ОБСЕ), ЕС не военный блок (в отличие от НАТО) и точно не начальник над Вашингтоном (скорее наоборот)», — указал парламентарий.

При этом Климов дал совет Боррелю и его брюссельским коллегам.

«Дамы и господа, заканчивайте контрпродуктивные игрища в конфронтацию с РФ, прекращайте лезть в наши суверенные дела, возвращайтесь к положениям СПС и на их основе начинайте договариваться с Москвой о возобновлении традиционных саммитов между нами (вами же остановленных). Глядишь, из этого выйдет что-то реальное и полезное странам и народам, входящим в Евросоюз», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложения России по нерасширению НАТО и выводу сил альянса из приграничных с РФ стран неприемлемы, с чем согласны все члены ЕС.

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