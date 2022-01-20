Москва, , 12:49 — REGNUM Письменного ответа по своим предложения о гарантиях безопасности в Европе ожидает Россия от США в течение ближайшего времени. Об этом 20 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Время имеет (значение). Мы говорим о том, что мы ожидаем получить это на днях, совершенно не обязательно завтра», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, имеет ли значение время, когда будет получен ответ Вашингтона по предложениям Москвы.

Также он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли для российской стороны приемлемым это время на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что комментировать инициативу депутатов Госдумы РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик можно будет лишь после принятия или непринятия соответствующего законопроекта.