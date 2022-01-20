Донецк, , 14:35 — REGNUM Возможность принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО) оценил 20 января депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«То, что Украину не примут в НАТО — это всем понятно. Потому что брать на себя ответственность за эту страну никто не хочет, и США просто используют Украину для того, чтобы ослабить Россию. Никакой другой цели у них нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Бердичевский добавил, что, по его мнению, принимать Украину в альянс и вести войну за нее не будет никто, и даже такие ее ближайшие соседи, как Польша, Венгрия и Словакия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран Киев не представляет самостоятельной ценности.