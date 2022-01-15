Москва, , 21:02 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») назвал маразмом подготовку США 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

Вячеслав Никонов Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Вот, оказывается, на что Вашингтон тратит деньги налогоплательщиков. На фантазии о собственных маниакальных фобиях. Нет чтобы подумать хоть об одном сценарии налаживания отношений с Москвой. Маразм крепчает», — отметил Никонов в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в интервью Financial Times замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций на случай «российского вторжения» на территорию Украины. При этом она обратила внимание на то, что с точки зрения США «дверь для дипломатического решения все еще открыта», а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.