Берлин, , 12:53 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 января посетит Берлин и обсудит с руководством ФРГ ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает 18 января телеканал n-tv, ссылаясь на собственные источники.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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По данным телеканала, запланирована встреча американского госсекретаря с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок. Переговоры будут посвящены главным образом ситуации вокруг Украины.

Ожидается, что в Берлине Блинкен выступит с речью.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Бербок провела переговоры в Киеве, а 18 января прибыла в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ранее она заявляла, что Германия в ситуации с Украиной делает ставку на дипломатию.

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