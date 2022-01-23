Мадрид, , 15:06 — REGNUM В настоящий момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается. Об этом сообщил 23 января глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью Mundo.

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«Следовало бы спросить Швецию и Финляндию», — добавил он, отвечая на вопрос, вступят ли данные страны в НАТО. На уточняющий вопрос об Украине заявил: «Такой сценарий не рассматривается».

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.