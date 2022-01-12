Москва, , 08:20 — REGNUM Европейским государствам бы возмутиться поведением США, ведь если что случится, полыхнет не за океаном, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны… Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Он убежден, что выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США.

«Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий», — подчеркнул парламентарий.

«Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса», — указал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Женеве прошли переговоры о гарантиях безопасности. Речь идет о нерасширении НАТО на восток.