Москва, , 18:33 — REGNUM Германский министр иностранных дел Анналена Бербок 18 января возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Об этом она сообщила на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Могила Неизвестного Солдата Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава германской дипломатии заявила, что во время своего первого визита в Москву она посчитала важным возложить цветы: этого требует «глубина исторических связей между нашими странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту переговоры Лаврова и Бербок завершены. Дипломаты обсудили ряд важных вопросов, в том числе тему предоставление Западом России гарантий безопасности, а также вопрос «Северного потока — 2».

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