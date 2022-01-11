Москва, 11 января 2022, 14:36 — REGNUM Для Украины никакого членства в НАТО не будет, Запад ее уже «сдал». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

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«Запад пытается накачивать ее оружием, засылает инструкторов, но никакого членства в НАТО уже не обещают. Потому что никто за «майданные» власти воевать не будет», — отметил Миронов.

Эта страна нужна США и их союзникам лишь как источник постоянного напряжения и сдерживания России, как заноза под Москвой, указал парламентарий.

«В этом смысле западные партнеры своих киевских ставленников «сдали». Вместо громких, но пустых заявлений о поддержке Украины, лучше бы оставили страну в покое и не делали из нее инструмент антироссийских провокаций. Ничего хорошего от такой роли для братского нам народа точно не будет», — считает депутат.

Миронов также обратил внимание на то, что переговоры, на которые Россия вынудила пойти США и их союзников, сопровождаются заявлениями о том, что Альянс не пойдет на уступки в вопросе расширения на Восток.

«Это ожидаемая попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, которую НАТО ведет уже более 20 лет», — констатировал он.