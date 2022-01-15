Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Энтони Блинкен — госсекретарь США — 14 января провел телефонные переговоры с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Энтони Блинкен

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В ходе диалога госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО дальнейшие действия после заседания Совета РФ — НАТО (12 января). В Госдепе заявили о готовности Вашингтона и альянса к новой встрече с РФ.

«США и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», — отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

При этом Блинкен написал в Twitter, что был рад пообщаться с генсеком Столтенбергом:

«США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с РФ».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене.

Заседание Совета РФ — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около 4 часов.

В Минобороны РФ заявили, что игнорирование НАТО инициатив РФ по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов, подрывает основы безопасности.