Москва, , 10:10 — REGNUM В штатном режиме осуществляет в настоящее время свою работу посольство России в Киеве. Об этом 18 января рассказал в министерстве иностранных дел РФ.

МИД Mid.ru

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«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — приводит слова представителя МИД РФ ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в американской газете The New York Times о том, что семьи сотрудников посольства РФ якобы уезжают из столицы Украины.

При этом ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства РФ на Украине якобы была начата эвакуация российских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что превентивный пакет санкций необходимо подготовить против России, чтобы защитить Украину от готовящейся «агрессии».