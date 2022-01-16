Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Российские дипломаты в ходе переговоров с представителями США и НАТО по гарантиям безопасности в Женеве якобы намекали на то, что Москва может разместить ядерное оружие «ближе к американским берегам». Об этом 16 января пишет газета The New York Times со ссылкой на западных дипломатов.

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Журналисты газеты не уточнили, как именно эти намеки российской стороны были выражены. Однако утверждается, что Москва якобы может пойти на такой шаг, если Запад не примет требования РФ о гарантиях безопасности в Европе.

При этом журналисты не сообщили, о каких именно территориях шла речь.

Авторы материала отмечают, что мир столкнётся с возможностью повторения Карибского кризиса 1962 года в случае размещения российских ракет «ближе к американским берегам».