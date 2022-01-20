Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Российский президент Владимир Путин намерен серьёзно испытать Запад, но он не желает полномасштабного конфликта, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме 19 января.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

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Американский лидер подтвердил свою точку зрения об отсутствии у Путина стремления к новой холодной войне, изложенную после саммита в Женеве. По его словам, Путин «всё еще не хочет полномасштабной войны».

Вместе с тем, считает Байден, российский лидер будет испытывать Запад, США и НАТО «настолько серьёзно, насколько только сможет». За это Путину придётся заплатить «серьёзную и огромную цену» и пожалеть о своих действиях, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден пригрозил России «невиданными санкциями» в случае «агрессии против Украины». Российские власти не раз заявляли, что таких намерений у Москвы нет.

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