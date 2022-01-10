Брюссель, , 22:11 — REGNUM Американское руководство не против, чтобы ЕС участвовал в переговорах с Россией по гарантиям безопасности, заявил 10 января верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью ВВС.

Жозеп Боррель European Parliament

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Отметив, что инициатива Москвы потребовать от США гарантий безопасности «представляют проблему для ЕС», глава европейской дипломатии назвал предложения России «противоречащими основному принципу европейской архитектуры безопасности».

Кроме того, добавил Боррель, «Россия намеренно исключила ЕС из любого участия». А вот США, напротив, успокоили Брюссель: американский госсекретарь Энтони Блинкен накануне, 9 января, заверил Борреля, «что ЕС и его члены будут частью любых переговоров с Россией, что ничего не будет согласовано без наших активных действий, координации и участия».

Комментируя российско-американскую встречу в Женеве, состоявшуюся 10 января, европейский представитель назвал её «первым шагом», необходимым для понимания Западом, «о чём идёт речь». Поэтому вовсе не удивительно, «что это двусторонние переговоры между США и Россией».

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