Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Санкции против ключевых лиц российского руководства, включая президента России Владимира Путина, предложили ввести сенаторы из Демпартии США в случае «вторжения РФ на Украину». Текст законопроекта опубликован 12 января.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Предлагается, если Россия осуществит «вторжение на Украину», ввести в течение двух месяцев ряд ограничений против Путина. Также санкции должны быть введены в отношении главы российского правительства Михаила Мишустина.

Также под санкциями окажутся министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Распространяется американская инициатива также на главнокомандующих сухопутными силами России, ВКС РФ, ВМФ РФ, командующих воздушно-десантными и ракетными войсками, командующего Силами специальных операций РФ и командующего тыловым обеспечением российских вооружённых сил.

Кроме того, санкции будут, по задумке сенаторов, введены в отношении целого ряда российских банков, включая Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, ВЭБ. РФ, Газпромбанк.

Если эти санкции будут введены в США, с активами подсанкционных лиц нельзя будет запрещено иметь дело. Кроме того, людям из чёрного списка запретят въезд в Штаты. Что касается финансов, предлагается ввести запрет для граждан США на любые транзакции с российским госдолгом.

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