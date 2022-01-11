Вашингтон, 11 января 2022, 03:03 — REGNUM Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, предусматривающий предоставление Украине дополнительной военной помощи и возможность принятия новых антироссийских мер. Документ, внесённый рядом конгрессменов, 10 января был опубликован на сайте законодательного органа.

Инструктор США на Украине
Инструктор США на Украине
U.S. Army

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Этот законопроект ранее также был внесён в Сенат Конгресса США.

В рамках документа, если он будет принят, в 2022 финансовом году (начался 1 октября) Украине в качестве военной помощи по линии Госдепартамента будет выделено $450 млн. Предполагается «в срочном порядке» поставить «жизненно важные средства», такие, как ракеты «земля — воздух», системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые мины и другие вооружения.

США также намерены оказывать Украине «всестороннюю дипломатическую поддержку», в том числе для укрепления её отношения с другими странами, в частности, с Грузией, Румынией, Турцией и Болгарией. В отношении газопровода «Северный поток — 2» предполагается ужесточение санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный 10 декабря обсудили по телефону ситуацию в Восточной Европе в сфере безопасности.

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