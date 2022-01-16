Москва, 16 января 2022, 20:56 — REGNUM Россия будет вынуждена принимать контрмеры в случае дальнейшего расширения Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что сейчас Украины не будет внутри НАТО, но «юридически это будет возможно».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков исключил возможность размещения российского наступательного вооружения на Украине, но допустил, что такой шаг предпримут США и НАТО.
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