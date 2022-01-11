Москва, , 11:47 — REGNUM США не пойдут на юридически обязывающие гарантии о нерасширении НАТО на восток. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Сейчас российская позиция состоит в том, что мы хотим получить юридически обязывающие гарантии, подписать своего рода, видимо, договор о нерасширении НАТО. Это для американцев неприемлемо. И, я думаю, будет оставаться неприемлемым», — заявил Палажченко.

«Если же речь идёт о каких-то политических договорённостях, или политическом взаимопонимании — не обязательно даже положенных на бумагу, — то есть пространство для непубличных обсуждений. Насколько они будут удачны, пока трудно сказать», — указал он.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.