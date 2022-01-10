Стокгольм, , 14:56 — REGNUM Казалось бы, но никаких требований к Швеции Россия в последнее время не предъявляла, адресатами были НАТО и США. Однако за последние несколько дней дипломатическая деятельность Швеции свидетельствует об обратном. Об этом 10 января пишет шведская газета Sydsvenskan.

Флаг Швеции Pixabay.com

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Как же отреагировали власти Швеции на требования России, если можно так сказать, к коллективному Западу? Премьер-министр страны Магдалена Андерссон провела переговоры 7 января с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, министр иностранных дел Анн Линде отправилась в Вашингтон для переговоров, а главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден повысил боеготовность шведских военных — пожалуй, это лишь некоторые проявления активизации шведской дипломатии.

«Органы государственной власти Швеции пытаются расставить точки над «i», чтобы убедиться, что Швеция по-прежнему находится под защитой НАТО и ЕС», — говорится в новостной статье.

Журналисты пишут, что «когда сегодня Магдалена Андерссон подчеркивает важность сближения с НАТО, это следует рассматривать как четкий сигнал Москве».

Таким образом, Швеция посылает важный сигнал — малые страны и впредь будут отстаивать свое суверенное право проводить собственную политику безопасности, пусть и с оглядкой, но не по воле великих держав.

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