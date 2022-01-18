Таллин, , 12:19 — REGNUM Российские предложения по гарантиям безопасности в Европе должны быть отвергнуты партнерами по НАТо, так как представляют собой ловушку, расставленную для разрушения нынешнего порядка на континенте. Об этом премьер-министр Кая Каллас сообщила польскому коллеге Матеушу Моравецкому в ходе телефонного разговора.

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Как отмечает коммуникационное бюро правительства Эстонии, Каллас и Моравецкий обсудили возможности противостояния возросшей военной активности России и обеспечения безопасности в регионе.

«Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников по НАТо пойти на уступки. Это вымогательство», — подчеркнула Каллас.

Она призвала союзников по НАТО «быстро реагировать» на якобы внешние угрозы: «Военная угроза России в адрес Украины нарастает, и есть признаки того, что мы должны быть готовы к расширению агрессии России в Украине. Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины».

Каллас считает, что незамедлительно должны быть введены самые жесткие санкции против России в случае обострения ситуации на Украине. Оба премьер-министра подчеркнули необходимость ускоренного внедрения уже принятых решений североатлантического военного альянса.

Премьер-министр Каллас пожелала Польше успеха в роли председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и выразила надежду на то, что дискуссии в ОБСЕ будут способствовать снижению вызванной Россией напряженности.

«Роль Польши в патрулировании воздушного пространства стран Прибалтики и участие в учениях трудно переоценить, это помогает укрепить безопасность в регионе», — сказала Каллас в заключение.