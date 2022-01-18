18 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 15:56 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать о суверенитете этих стран, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 января в социальной сети «ВКонтакте».

Силы ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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"А есть много стран в Америке и в Африке, давно приглашают Россию на свои территории, чтобы защититься от варваров из Дикого Запада. И похоже, что Россия определилась, где ей развернуть наши ВКС и военно-морские базы!» — поделился своим мнением Павел С.

Многие пользователи пришли к выводу, что пресс-секретарь российского президента действительно прав: прежде чем насаждать свои военные базы Латинской Америке, стоит спросить у народов этих стран, хотят ли они видеть российских военных на своей территории.

«Венесуэлу, Никарагуа и Кубу сначала спросили. А то я что-то не слышал, чтобы они согласие давали на размещение российских войск на своей территории. Особенно это касается Кубы, где влияние Кастро в прошлом и остров сейчас активно наращивает отношения с соседними США», — отмечает Максим Б.

Фидель Кастро и вице-президент США Роберт Никсон, 19 апреля 1959

Некоторые комментаторы отмечают, что для ряда стран Латинской Америки дружба с Соединёнными Штатами может оказаться важнее, нежели с Российской Федерацией.

«Российская Федерация слишком переоценивает значимость своих баз для стран Латинской Америки. Им куда выгоднее отношения с США и стабильность в регионе», — считает Джо Н.

Часть людей полагает, что как раз таки в Латинской Америке российские военные базы ждут и стесняться тут нечего. Следует продвигать свои интересы и там, где надо, немного надавить на своих союзников, как это делают те же США.

«Вот это уже звучит совершенно неубедительно. На Кубе и в Венесуэле ждут российские базы как манну небесную. С крахом Советского Союза Латинская Америка осталась брошена, оставлена на съедение США. Нас там ждут, нас там любят, мы будем прекрасно себя чувствовать в подбрюшье Соединённых Штатов», — написал Руслан П.

Ряд пользователей указывает на то, что Североатлантический альянс не отказывает себе в удовольствии проводить крайне агрессивную политику, продвигая свои интересы по миру, не взирая на чей-либо суверенитет.

«То есть если Куба и Венесуэла, то это суверенные страны, а если Украина и Грузия, то за них другие должны решать. Интересная точка зрения. Перед кем мы бисер бросаем, перед НАТО? Смешно. Хватить быть терпилами!» — призывает Владимир К.

«А в чём проблема? НАТО вокруг России базы размещает, ОДКБ — вокруг США. Всё так, как сказал Столтенберг, ведь Куба и Венесуэла тоже имеют право заботиться о собственной безопасности», — заметила Надежда С.

Переговоры Владимира Путина с Николасом Мадуро. 2013 Kremlin.ru

Нашлись и те, кто опасаются, что намерение России разместить свои военные силы в странах Латинской Америки может очень дорого обойтись для этих самых стран.

«Мне интересно: а не могут ли Штаты тупо вторгнуться в те страны, которые согласятся принять наших военных? Может быть, намерение России станет для Кубы и Венесуэлы большой проблемой», — предупреждает Сергей М.

Напомним, 17 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, что в данном вопросе нельзя забывать о суверенитете этих стран.